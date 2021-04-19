Кремль отреагировал на угрозы США о последствиях в случае смерти Навального

В Кремле никак не воспринимают угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 19 апреля.

«Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их [стран Запада] интереса», — заявил Песков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях в случае смерти Алексея Навального в колонии. По его словам, российские власти «несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей».

В Госдуме считают, что таким образом американское правительство выписало россиянину «билет на тот свет». «Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго», — сказал депутат нижней палаты парламента Руслан Бальбек.

В свою очередь, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев назвал заявление Салливана попыткой вмешательства в дела России. Он также высказал удивление вниманию американцев к «рядовому заключенному».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных на территории исправительной колонии №3.