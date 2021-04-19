Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал план покушения на Лукашенко
Власти Украины допустили введение особого режима в отдельных районах
Девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок
Кончаловский предложил заплатить вдове Рязанова за американскую «Иронию судьбы»
«Семейную ипотеку» в России распространят на строительство частного дома
Китайские власти захотели отобрать бизнес у основателя Alibaba
Туриста арестовали в аэропорту из-за запрещенной вещи в его буррито
Гарик Харламов опубликовал «предсказание» Кобзона о закрытии Турции и Танзании
Чехия отказалась делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков прокомментировал сообщения о «критическом» состоянии Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «критическом» состоянии Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его цитирует РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

Песков отметил, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о здоровье Навального.

Ранее в понедельник во ФСИН сообщили, что Навального переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области. Решение о переводе пациента приняла комиссия врачей медико-санитарной части № 33 ФСИН России.

В пресс-службе ФСИН отметили, что каждый день Навального осматривает врач-терапевт, с его согласия ему назначена витаминная терапия.

В начале апреля у Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, выявили симптомы ОРЗ. В конце марта СМИ писали, что его здоровье ухудшилось.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Навального переведут из колонии в областную больницу
США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме
ФСИН рассказала о состоянии здоровья Навального