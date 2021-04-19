Навального переведут из колонии в областную больницу

Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) переведут из колонии в стационар областной больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.

Решение о переводе пациента приняла комиссия врачей медико-санитарной части № 33 ФСИН России. Отмечается, что больница для осужденных располагается на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал заявление США о последствиях в случае смерти Навального прощальным письмом оппозиционеру. «Соединенные штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить», — заявил депутат.

13 апреля, ФСИН сообщил об улучшении здоровья Навального, отмечая, что его перевели из медсанчасти в отряд колонии.

В начале апреля у Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, выявили симптомы ОРЗ. Первые сообщения об ухудшении его здоровья появились в конце марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние заключенного считается удовлетворительным.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.