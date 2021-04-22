МИД предложил Западу заняться Ассанжем в ответ на требования по Навальному

В западных странах много людей, которым требуется медицинская помощь — например, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом заявили в МИД России в ответ на требования, связанные с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным, передает РИА Новости.

«В ваших странах много людей, которые требуют медпомощи, например, Ассанж, займитесь ими», — предложили в МИД.

Аналогичное заявление сделал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил западным политикам о судьбах Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, предложив озаботиться ими, а не соблюдением прав человека в России. По его словам, Ассанж сейчас находится в тюрьме, не имея возможности общаться даже с правозащитниками.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 21 апреля, сообщила, что к Навальному допустили четверых врачей не из системы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). По ее словам, серьезных опасений нет. Москалькова отметила, что заключенный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Отмечалось, что терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему также сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.