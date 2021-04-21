К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН

Четыре врача не из системы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) посетили учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По ее словам, серьезных опасений нет. Москалькова отметила, что Навальный получает всю необходимую терапию, ему ставят капельницы.

Ранее сообщалось, что учредитель ФБК согласился на капельницы с глюкозой.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Отмечалось, что терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему также сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ.