Навальный согласился на капельницы с глюкозой

Алексей Навальный, учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), согласился на капельницы с глюкозой. Об этом заявила его адвокат Ольга Михайлова, передает РИА Новости.

Как рассказала Михайлова, Навального перевели в одиночную камеру туберкулезной больницы колонии, и на данный момент у него постельный режим. На капельницы он соглашался в воскресенье и понедельник, 18 и 19 апреля.

Отвечая на вопрос, сообщал ли Навальный о принудительном кормлении, адвокат ответила, что «он ничего сегодня не говорил». «Но опять-таки же, принудительное кормление, оно не может быть просто так. Если он согласился на капельницу глюкозы, то они должны их ставить, но у них не получается», — добавила Михайлова.

По словам адвоката, Навальный выглядит худым и слабым, ему тяжело говорить и сидеть, а физически он в «крайне истощенном состоянии».

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В конце марта стало известно об ухудшении его здоровья, 19 апреля во ФСИН сообщили о его переводе в больницу для осужденных. Несколько специалистов — в том числе терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр — провели осмотр оппозиционера в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.