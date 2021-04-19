В России напомнили США про судьбы Ассанжа и Сноудена

Западным политикам и также США напомнили про судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, предложив озаботиться ими, а не соблюдением прав человека в России. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он написал, что в последнее время президент США , западные политики и деятели культуры обеспокоены тем, как в России соблюдаются права человека. «Люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», — сказал Володин.

При этом он отметил, что и основатель WikiLeaks, и бывший сотрудник АНБ США действовали исключительно в интересах граждан, «открывая миру правду».

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме, не имея возможности даже пообщаться с правозащитниками. По словам Володина, это невозможно из-за того, что тот раскрыл «темные делишки» США и союзников по НАТО. Аналогично произошло бы со Сноуденом, если бы он вовремя не оказался на территории России.

По мнению спикера Госдумы, если бы они оба сделали открытые заявления в отношении РФ и остальных конкурирующих с США стран, обнародовав «правду миру», то их бы «воспевали как борцов за свободу».