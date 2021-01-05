Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года, соучредительница «Сообщества Мирных людей» ирландка Мейрид Корриган выдвинула на награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг. Она перечислила кандидатов на премию в своем письме в Нобелевский комитет, сообщает The Irish News.

«Каждый из них бессчетное количество раз продемонстрировал пример храбрости, обличая незаконные действия правительств, которые привели к миллионам смертей, ставя [таким образом] на карту свою собственную свободу и жизнь», — написала Корриган в обращении.

Она добавила, что самопожертвование и самоотверженность Сноудена, Ассанжа и Мэннинг демонстрируют величие человеческого духа.

Корриган отметила, что Сноуден не мог хранить молчание, зная, что правительство США незаконно следит за своими гражданами и первыми лицами других стран, Ассанж раскрыл факты о военных преступлениях в Иране и Афганистане, выполнив таким образом свой долг издателя, а Мэннинг, будучи американским солдатом в Ираке, не смогла смириться с убийством мирных местных жителей