Мир
 
Последние новости
В России предложили амнистию кредитов
Ссора китайских роботов-библиотекарей попала на видео
Серебряный призер ОИ показала фото в откровенном купальнике
В России за сутки умерли 518 пациентов с коронавирусом
В России выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом
Российский инфекционист рассказал о будущем коронавируса
«Разделенную Америку» назвали главным риском 2021-го
Иран обогатил уран до 20 процентов
Трамп пообещал победить в восьми проигранных штатах
Названа лучшая валюта для инвестиций в 2021 году
Новости партнеров
Прослушать новость

Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Martin Schutt / DPA

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года, соучредительница «Сообщества Мирных людей» ирландка Мейрид Корриган выдвинула на награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг. Она перечислила кандидатов на премию в своем письме в Нобелевский комитет, сообщает The Irish News.

«Каждый из них бессчетное количество раз продемонстрировал пример храбрости, обличая незаконные действия правительств, которые привели к миллионам смертей, ставя [таким образом] на карту свою собственную свободу и жизнь», — написала Корриган в обращении.

Она добавила, что самопожертвование и самоотверженность Сноудена, Ассанжа и Мэннинг демонстрируют величие человеческого духа.

Корриган отметила, что Сноуден не мог хранить молчание, зная, что правительство США незаконно следит за своими гражданами и первыми лицами других стран, Ассанж раскрыл факты о военных преступлениях в Иране и Афганистане, выполнив таким образом свой долг издателя, а Мэннинг, будучи американским солдатом в Ираке, не смогла смириться с убийством мирных местных жителей

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Peace People founder Mairead Corrigan nominates Julian Assange, Chelsea Manning and Edward Snowden for Nobel Prize
США отказали в экстрадиции Ассанжа
У Сноудена в России родился сын
Пытавшуюся покончить с собой в тюрьме информатора Wikileaks освободили