Пытавшуюся покончить с собой в тюрьме информатора Wikileaks освободили

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (до трансгендерного перехода была известна как Брэдли Мэннинг) выпустили из следственного изолятора, сообщает Huffington Post.

Отмечается, что такое решение суда было связано с тем, что появление Мэннинг перед присяжными больше не требуется. Слушания с ее участием, которые были назначены на пятницу, 13 марта, отменили.

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Ранее сообщалось о том, что Мэннинг попыталась покончить с собой в следственном изоляторе. Ее адвокаты заявили, что она не собирается предавать свои принципы даже под угрозой своей жизни и здоровью и не будет участвовать в процессе, на который вызвана в качестве свидетеля. Речь идет о неких секретных слушаниях, на которых она отказалась давать свидетельские показания — предположительно, дело касается WikiLeaks. О том, что ее заключили под стражу за отказ дать показания, стало известно в марте 2019 года.

Мэннинг, тогда еще — мужчина по имени Брэдли — был приговорен в 2013-м к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

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