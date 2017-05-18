Мир
 
Последние новости
В США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»
Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей
В Волгограде решили снести пострадавший от взрыва газа дом
Американский словарь дал пикантные характеристики обладателям русских имен
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
Популярные новости
Рыжий Тарзан попытался сбежать из зала суда
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
Google представила новую версию Android
Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1/4 финала ЧМ
Американский словарь дал пикантные характеристики обладателям русских имен
Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове
WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц

Враг государства

История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alex Wong / Getty Images

17 мая на свободу после семи лет за решеткой вышла Челси (Брэдли) Мэннинг — скандально известная военнослужащая армии США, передавшая в руки разоблачителей ресурса WikiLeaks сотни тысяч секретных документов об американских военных операциях в Ираке и Афганистане. За годы, проведенные в заключении, Брэдли Мэннинг сменил пол и имя, а также стал иконой правозащитного движения. Споры вокруг этого человека не утихают — кто-то считает его (ее) героем, а кто-то — предателем. «Лента.ру» разбиралась, что толкнуло Мэннинг на скандальные разоблачения и что будет дальше.

«Вижу пять-шесть человек, у них в руках АК-47. Запрашиваю разрешение открыть огонь», — примерно через минуту после этих слов залпом из 30-миллиметровой авиационной пушки американского вертолета Apache будут убиты два работавших на Reuters журналиста и еще шесть мирных жителей. Подъехавший за ними фургон американцы тоже обстреляют — серьезные ранения получат двое детей, погибнут еще четыре человека.

Запись этого инцидента три года спустя, в 2010-м, была опубликована WikiLeaks под названием «Сопутствующие убийства». Видеоролик стал, пожалуй, самым известным документом, опубликованным разоблачителями в огромной коллекции из сотен тысяч материалов о деятельности США в Ираке и Афганистане.

«Не могу припомнить другого такого случая, когда бы новость обсуждалась и в Белом доме, и в Кремле, и [президентом Венесуэлы Уго] Чавесом, и в Индии, и в Китае», — говорил тогда Алан Расбриджер, редактор газеты The Guardian.

Разоблачения породили всемирную дискуссию о методах ведения войны и открытости военных ведомств, об обоснованности применения силы и о двойных стандартах. Преданная огласке дипломатическая переписка выявила чудовищную коррупцию во многих арабских странах и послужила одной из причин «арабской весны», перекроившей баланс сил всего Ближнего Востока.

Начало всем этим тектоническим сдвигам в историческом процессе положил один человек с тяжелым прошлым — Брэдли Мэннинг.

Алкоголь и безысходность

Отец Брэдли, Брайан Мэннинг служил на флоте разведчиком-аналитиком. Когда его подразделение было расквартировано в британском Уэльсе, он познакомился с Сьюзан Фокс и вскоре женился на ней. В 1976-м на территории королевства у них родилась дочь Кейси.

Три года спустя семья переехала в Америку, купила большой дом в Оклахоме и участок в 200 соток, чтобы выращивать там свиней и кур. В этом захолустье в 1987-м и появился на свет Брэдли.

Как впоследствии рассказывала Кейси, оба родителя были не прочь приложиться к бутылке — мать не отказывала себе в алкоголе даже во время беременности — и потому основные обязанности по уходу за ребенком взяла на себя именно его одиннадцатилетняя сестра.

Брайан к тому времени нашел работу айтишника и часто уезжал в командировки, а Сьюзан коротала время за бутылкой — дети были фактически заперты в загородном доме и предоставлены сами себе. Маленький Брэдли собирал конструкторы Lego и играл в компьютерные игры.

В школе проблем с успеваемостью у него не было. Особенно легко Брэдли давались естественные науки и информатика. У него на все имелось свое мнение — во время ежедневной клятвы верности флагу США, традиционной для американских школ, он, в отличие от однокашников, молчал, когда речь шла о Боге.

У Брэдли еще в школьные годы возникли сомнения в собственной сексуальной ориентации — один из одноклассников рассказывал, что Брэдли в 13-летнем возрасте признавался ему в гомосексуальности.

Вскоре семья Мэннингов распалась — Брэдли с мамой съехали из дома в съемную квартиру, а потом и вовсе перебрались в Уэльс.

В британской школе он был на хорошем счету среди учителей, но его безжалостно третировали одноклассники — над ним издевались из-за внешней женственности и американского акцента. Однажды в совместной поездке на природу все однокашники собрались и ушли, оставив юного американца в лесу.

Гомосексуальность и погоны

В 17 лет Мэннинг вернулся в США, к отцу (у того была новая семья). Устроился программистом, но через четыре месяца его уволили — по словам босса, иногда он просто смотрел в одну точку и вел себя странно.

Он начал жизнь открытого гея — красил глаза и иногда приводил в дом отца парней на ночь. Часто конфликтовал с мачехой — однажды пригрозил ей ножом, после чего его попросили уйти навсегда.

Мэннинг подчинился: некоторое время жил у тетки, а потом по настоянию отца пошел в армию. Не из патриотических чувств — нужны были деньги, чтобы поступить в колледж (экзамены туда он провалил). Армия оказалась для него адом: своенравный айтишник не выносил жесткого распорядка дня и контроля со стороны начальства.

«В парне было едва полтора метра роста. Он дохляк — его чморили. Он псих — его чморили. Он гомик — его чморили. Прилетало отовсюду. Никому не нравился», — вспоминает его сослуживец.

Единственной отдушиной было общение с группой хакеров из Бостона. Он познакомился с ними во время увольнительной. С одним закрутил роман — позже рассказывал, как был очарован 12 розами на День святого Валентина.

Отношения продлились недолго, и после расставания в 2009-м Мэннинг отправился в Ирак. Поначалу его не хотели брать: командиры считали солдата морально непригодным, но специалистов не хватало, и Мэннинга взяли. Он попал в расквартированную неподалеку от Багдада часть, получив в свое распоряжение компьютер и доступ к секретным сетям Пентагона.

В Ираке солдата шокировала чудовищность войны — он не понимал, зачем США вмешиваются во внутренние дела другого государства. Работать ему приходилось в достаточно тяжелых условиях: 14- и 15-часовые ночные смены в забитых программистами темных комнатах.

Есть контакт

Считая свою страну неправой, Мэннинг решил пролить свет на творящиеся злодеяния: в начале 2010 года он скачал 400 тысяч документов об иракской войне и 91 тысячу материалов про войну в Афганистане, записав их на диск. Чтобы вынести его с территории базы, на обложке он указал: «Леди Гага». У охранников вопросов не возникло.

Во время отпуска в США он обратился в The Washington Post и The New York Times с предложением передать им собранные сведения (тогда же он, кстати, впервые прогулялся в женской одежде, чему был чрезвычайно рад).

Корреспондент WP предложением не заинтересовался, нью-йоркская газета вообще не ответила. Тогда он связался с WikiLeaks, о котором узнал после публикации ими документов о терактах 11 сентября 2001 года.

Не сразу, но Мэннинг наладил общение с кем-то из организации — предположительно, с ее руководителем Джулианом Ассанжем (достоверно это неизвестно: переписка велась по защищенным каналам). Как впоследствии признался военнослужащий, это позволяло ему хоть на время отвлечься от сложной работы и недолюбливавших его сослуживцев.

В апреле 2010-го он подал рапорт командиру о том, что не чувствует себя мужчиной. Приложил свое фото в женской одежде. В ходе последовавшей беседы с психологом он ударил ее по лицу, за что был разжалован в рядовые и лишен оружия.

К этому моменту многие отправленные им документы, в том числе видео «Сопутствующие убийства», были опубликованы, и через три дня после буйной выходки с психологом Мэннинга задержали.

Разоблачение и наказание

Брэдли Мэннингу предъявили обвинения по 22 пунктам, в том числе в «оказании помощи врагу» — за это военнослужащему США грозит смертная казнь.

Его поместили под стражу на американской базе в Кувейте, затем перевели на особый режим в тюрьме штата Вирджиния — в камере площадью 6,5 квадратных метра были лишь кровать, унитаз и раковина.

Мэннинга обязывали стоять или сидеть с пяти утра до восьми вечера и всегда быть на виду у охраны. Постельное белье и подушка запрещались. Разглядев в его поведении склонность к суициду, заставили спать обнаженным.

На суде он признал себя виновным по 10 пунктам обвинения. По его собственным словам, целью разоблачений было показать американскому обществу истинную цену войны. 22 августа 2013 года суд приговорил его к 35 годам тюрьмы.

От Брэдли к Челси

На следующий день Мэннинг попросил суд называть его женщиной. Прошение было удовлетворено. Армейские медики поставили ему диагноз «гендерная дисфория» и констатировали, что он не может принять свой статус мужчины.

На этом основании заключенный потребовал обеспечить ему соответствующее лечение, хотя военных тюрьмах, в отличие от гражданских, пациентов с таким диагнозом не лечат. Наконец, глава Пентагона Чак Хейгел дал «добро», и в 2015-м Мэннинг, взявший женское имя Челси, стал лечиться за счет налогоплательщиков.

«Совершенно чудесное расслабляющее чувство, когда мое тело и мой мозг наконец начинают жить на одной волне», — делился он радостью в письме Amnesty International.

Тем не менее иногда это лечение не соответствовало его ожиданиям — из-за этого Мэннинг дважды пыталась покончить с собой.

Милостивый Обама

За Челси Мэннинг вступились многие правозащитники, в том числе Amnesty International: по их словам, он лишь хотел рассказать обществу о перегибах и перекосах, о нарушениях прав человека и не хотел навредить родине. Его адвокат подал прошение о помиловании.

Президент США Барак Обама, рассмотрев обстоятельства дела, счел наказание чрезмерным, но миловать не стал, лишь сократив срок заключения. Можно сказать, что Мэннинг повезло — нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп называл ее «неблагодарным предателем», заслуживающим пожизненного заключения.

Планы на будущее

«Первые шаги свободы!» — радостно написала Челси Мэннинг после выхода из тюрьмы.

По ее словам, она теперь сможет быть самой собой и прожить счастливую жизнь женщины-трансгендера. «Я надеюсь, что все усвоенные мной уроки, вся любовь, вся надежда помогут мне сделать жизнь других людей лучше», — говорит она.

Впереди ее ждет еще одна судебная тяжба: Мэннинг пока остается военнослужащей — вердикт военного суда об увольнении c лишением прав и привилегий был обжалован, и пока ей будут доступны все армейские привилегии, в том числе здравоохранение за госсчет. Где именно она будет служить, в Пентагоне не сообщают.

Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Челси Мэннинг поблагодарила Барака Обаму за смягчение наказания
WikiLeaks назвал смягчение приговора Мэннинг победой
Певица-трансгендер выпустила клип Obama и попросила освободить Челси Мэннинг
Челси Мэннинг приговорили к двум неделям в одиночной камере за попытку суицида
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:09 12 мая 2017
Хасан Рухани

Гонка с препятствиями

Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
02:29 Сегодня

В США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»

20:52 17 мая 2017

Трамп пожаловался на предвзятое отношение американских СМИ

23:37 17 мая 2017

Трампу предложили отбиваться от прессы саблей

Мир
 — 
00:22 17 мая 2017
Нарендра Моди

Шелковые путы

Индийский слон не влез в китайский пояс
20:28 17 мая 2017

Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения

19:35 17 мая 2017

В Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами

19:50 17 мая 2017

В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Мир
 — 
00:05 11 мая 2017
Дональд Трамп

Давай по новой, Дональд

Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент
19:08 17 мая 2017

В Болгарии замминистра подал в отставку из-за нацистского приветствия

17:24 17 мая 2017

Огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

14:08 17 мая 2017

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Россия
Антон Беляков«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»
В Волгограде решили снести пострадавший от взрыва газа дом
Роспотребнадзор призвал прекратить панику из-за слухов о зараженных ВИЧ иглах
Васильева призвала работать с протестной молодежью
Все материалы
Мир
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
В США назначен уполномоченный по расследованию «вмешательства России»
Трампу предложили отбиваться от прессы саблей
Меркель пригрозила Лондону санкциями в случае ограничения свободы передвижения
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове
Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей
Радующийся отмене визового режима Украины с ЕС Порошенко попал на видео
Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Цены на нефть выросли до максимума с конца апреля
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале
ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших страховщиков ОСАГО
Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей
Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории
ФАС начала борьбу с дорогими презервативами
СБУ заявила о невозможности заставить частный бизнес отказаться от 1С
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
Илон Маск начал тренировать роботов
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Анонсированы новые Assassin's Creed и Far Cry
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
Накрытая поляна
Как футболисты и болельщики «Спартака» отпраздновали долгожданное чемпионство
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF
Олимпийский чемпион рассказал о тревоге за игру сборной России в 1/4 финала ЧМ
Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча
«Зенит» обыграл «Краснодар» в перенесенном с «Крестовского» матче
Впервые игравшего в стартовом составе игрока «Локомотива» удалили с поля
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Фильм-открытие Каннского фестиваля вызвал аплодисменты только одного журналиста
На дорожку
Главные кадры церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»
Олега Видова похоронят в Голливуде
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Шнуров раскритиковал Алису Вокс за дошкольные рифмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
11-летний хакер взломал десятки телефонов и заставил плюшевого мишку светиться
Американский словарь дал пикантные характеристики обладателям русских имен
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Трампа заподозрили в плагиате речи из комедии «Блондинка в законе»
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина
Британская пара с детьми отправилась в кругосветку ради поиска идеальной страны
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Современные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Представлены самые слабые и медленные MINI Countryman
Крымчане и австрийцы разработают 1000-сильный суперкар
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы