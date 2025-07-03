Больше сотни россиян вновь остались без багажа после отдыха в Турции по вине авиакомпании

Авиакомпания Turkish Airlines вновь оставила больше сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Внуково в Москве.

Так, перевозчик не доставил чемоданы пассажиров рейсов ТК211 и ТК3038. Авиагавани пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск 300 мест багажа. Часть багажа — 200 мест — отправили другим рейсом и доставили пассажирам.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines оставила почти тысячу российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Уточняется, что вещей лишились пассажиры сразу нескольких рейсов из Антальи в Москву, вылетавших с 14 по 16 июня.