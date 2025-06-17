Почти тысяча российских туристов остались без багажа после отпуска в Турции

«Авиаторщина»: Turkish Airlines оставила российских отдыхающих без багажа

Авиакомпания Turkish Airlines оставила почти тысячу российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что без вещей остались пассажиры сразу нескольких рейсов из Антальи в Москву, вылетавших с 14 по 16 июня. Во Внуково объяснили, сославшись на перевозчика, что из-за ограничений по взлетной массе воздушных судов часть багажа пришлось оставить. Всего около 900 отдыхающих не получили чемоданы после рейсов и были вынуждены писать заявление об утере.

Некоторые из них уже получили свои вещи — на возврат потребовалось до двух дней. Минтранс России и Росавиация рекомендовали Turkish Airlines как можно скорее решить вопрос с доставкой багажа в Москву и проследить, чтобы подобного больше не повторялось.

Ранее житель Махачкалы лишился багажа во время перелета на самолете авиакомпании «Победа» и отсудил у лоукостера сотни тысяч рублей. Согласно материалам расследования, инцидент произошел в октябре 2023 года.