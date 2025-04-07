Россиянин лишился багажа во время перелета и отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей

Житель Махачкалы лишился багажа и отсудил у «Победы» 390 тысяч рублей

Житель Махачкалы лишился багажа во время перелета на самолете авиакомпании «Победы» и отсудил у лоукостера сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-туризм» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Дагестана.

Согласно материалам расследования, инцидент произошел в октябре 2023 года. Семья россиян из шести человек вылетела из Махачкалы в Стамбул рейсом «Победы». По прибытии глава семейства обнаружил, что его чемодана нет в числе прочего багажа. Внутри находились личные вещи и документы.

Мужчина решил не доводить вопрос до суда, однако компенсации так и не дождался. Тогда делом занялся Ленинский районный суд Москвы, который признал вину лоукостера в утрате багажа и обязал его выплатить 388 тысяч рублей в качестве компенсации и 10 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее пассажир российского самолета потерял багаж в аэропорту Тюмени и получил спустя неделю чужую сумку с собственными вещами. Мужчина из Курганской области летел из Тюмени в поселок Сабетта на Ямале 26 марта.