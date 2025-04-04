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15:25, 4 апреля 2025Путешествия

Пассажир самолета потерял багаж в российском аэропорту и получил спустя неделю чужую сумку

Пассажир самолета потерял багаж в Тюмени и получил чужую сумку спустя неделю
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Пассажир российского самолета потерял багаж в аэропорту Тюмени и получил спустя неделю чужую сумку с собственными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Мужчина из Курганской области летел из Тюмени в поселок Сабетта на Ямале 26 марта. 49-летний Евгений Л. по прибытии обнаружил, что его вещей нет с остальным багажом. Тогда россиянин написал претензию и спустя неделю ожидания получил потерянное обратно. Только вот сумка, в которой ему доставили вещи, оказалась незнакомой.

Выяснилось, что его багаж так и не покинул тюменский аэропорт. По словам сотрудников авиагавани, находившиеся внутри продукты испортили часть содержимого и саму сумку. Поэтому ее признали непригодной для дальнейшей переправки. Евгений обратился в транспортную полицию с просьбой провести проверку.

Ранее российская стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор видео объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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