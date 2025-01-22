Российская стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Об этом она рассказала на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан. Однако, если долгое время (от года) владельца не удается найти, багаж выставляют на продажу. Это практикуется в США и странах Европы.

Бортпроводница уточнила, что перед продажей чемоданы проверяют на предмет наличия испорченных по сроку годности вещей.

Ранее другая стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение.