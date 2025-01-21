Российская стюардесса раскрыла причины снятия пассажиров с рейса

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение. Если человек угрожает окружающим, его могут вывести из самолета. Аналогичные санкции применят и к пассажирам в состоянии сильного алкогольного опьянения или с проблемами со здоровьем.

«Если мы видим, что у кого-то абсолютно нездоровый вид, мы постараемся сразу такого пассажира снять с рейса», — объяснила она.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.