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20:10, 21 января 2025Путешествия

Российская стюардесса раскрыла причины снятия пассажиров с рейса

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sogdianashok

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение. Если человек угрожает окружающим, его могут вывести из самолета. Аналогичные санкции применят и к пассажирам в состоянии сильного алкогольного опьянения или с проблемами со здоровьем.

«Если мы видим, что у кого-то абсолютно нездоровый вид, мы постараемся сразу такого пассажира снять с рейса», — объяснила она.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

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