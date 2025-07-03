Мигранты поселились в подвале дома и вызвали гнев москвичей

В Москве мигранты поселились в подвале дома и разозлили жильцов

На юге Москвы мигранты поселились в подвале жилого дома, вызвав таким образом гнев жильцов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Readovka.

Речь идет о районе Западное Бирюлево. Напротив дома, в котором обустроились мигранты, находится популярный у них хостел, где получить койко-место на ночь можно за 400 рублей. После того как мест в нем стало не хватать, иностранцы решили поселиться в подвале многоэтажки, расположенной напротив. Вскоре жильцы дома обратили внимание на большое количество приезжих в районе первого этажа и решили спуститься в подвал. На записи, сделанной одним из москвичей, видно, что подвал захламлен мебелью, тарой от пищевых продуктов. Помимо этого, в кучу сложены личные вещи мигрантов, которые спят возле них.

По информации источника, жильцы составили обращение в Следственный комитет с просьбой разобраться с ночлежкой.

Ранее глава ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков сообщил, что каждый шестой работник строительной отрасли в РФ является иностранцем, который приехал в страну на заработки. Большинство всего мигрантов в этой отрасли — граждане Средней Азии, включая Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.