В России назвали долю мигрантов на стройке

Глава НОСТРОЙ Глушков: Каждый шестой работник стройотрасли — иностранец

Российская строительная отрасль в значительной степени зависит от иностранных работников. Об этом заявил глава ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков, его слова приводит ТАСС.

Каждый шестой работник российской стройки является иностранцем, приехавшим на заработки в РФ, уточнил он. Больше всего мигрантов в этой отрасли — из стран Средней Азии, включая Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. В настоящее время суммарная численность иностранных работников в стране оценивается 6,7 миллиона, резюмировал Глушков.

Самый активный за последнее десятилетие приток мигрантов был зафиксирован в России в 2024 году, добавил он. В основном в страну на заработки приезжали иностранцы из ближнего зарубежья. По итогам прошлого года въехали 4 миллиона мигрантов, а покинули страну — 3,5 миллиона. «Прирост в полмиллиона — рекорд за последние 10 лет», — заключил Глушков.

Несмотря на это, справиться с дефицитом кадров на стройке в РФ пока не удается. Еще весной 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин называл эту проблему одной из главных для отрасли. С тех пор ситуация мало изменилась. В первой половине февраля заместитель главы Минстроя Сергей Музыченко счел нехватку квалифицированных работников основной проблемой для стройотрасли.

По оценке руководителя министерства Ирека Файзуллина, дефицит кадров на стройке составляет миллион человек. Директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов прогнозировал дефицит кадров в строительной отрасли на уровне 16-17 процентов от всей численности персонала. В обозримой перспективе, предупреждал он, работодатели столкнутся с серьзными трудностями при найме почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров.