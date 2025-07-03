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11:02, 3 июля 2025Культура

Шахназаров отреагировал на новость об объявлении его в розыск на Украине

Народный артист РФ Шахназаров заявил, что его давно объявили в розыск на Украине
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров прокомментировал сообщения об объявлении его в розыск на Украине. Слова режиссера приводит «Абзац».

Шахназаров заявил, что был объявлен в розыск еще полтора года назад. По словам артиста, его не удивила эта информация.

«Ничего нет в этом удивительного. Каждый развлекается как может», — отметил режиссер.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск народных артистов России Дмитрия Певцова и Карена Шахназарова, а также певицу Таисию Повалий. До этого Певцов был заочно приговорен к 10 годам колонии на территории Украины из-за открытой поддержки специальной военной операции. Получившая российское гражданство Повалий была лишена государственных наград, имущества на территории Украины и прав на свои песни.

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