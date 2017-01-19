Челси Мэннинг поблагодарила Барака Обаму за смягчение наказания

Бывший рядовой американской армии Челси Мэннинг поблагодарила президента Барака Обаму за смягчение наказания. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 января.

«Спасибо вам, Барак Обама, что дали мне шанс», — гласит запись.

BBC News отмечает, что адресат благодарности — лично Барак Обама, так как в сообщении указан адрес его собственного микроблога, а не официального аккаунта президента США, который с пятницы, 20 января, перейдет в ведение избранного президента Дональда Трампа.

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Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

18 января 2017 года, за два дня до окончания президентского срока, Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг. Ей официально предстоит отбыть лишь семилетний срок, информатор выйдет на свободу 17 мая 2017 года.