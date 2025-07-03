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11:00, 3 июля 2025Россия

В Госдуме обсудят участие граждан другой страны в выборах в России

Володин: Госдума обсудит вопрос участия граждан Белоруссии в выборах в России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию протокола о праве граждан Белоруссии участвовать в выборах в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводятся на ее сайте.

Протокол внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ предлагает внести изменения в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, разрешив гражданам соседнего государства не только избирать, но и быть избранными в российские органы местного самоуправления.

По словам Володина, инициатива направлена на укрепление сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства «Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет ГД. Рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал он.

Ранее сообщалось о длительном телефонном разговоре между Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как стало известно, главы государств обсуждали грядущий саммит Евразийского экономического союза и продолжение реализации совместных проектов и программ.

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