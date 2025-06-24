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22:54, 24 июня 2025Бывший СССР

Путин и Лукашенко провели длительный телефонный разговор

Путин и Лукашенко по телефону обсудили белорусско-российскую союзную повестку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели длительный телефонный разговор и обсудили ряд актуальных тем. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул первого».

В частности, обсуждался грядущий саммит Евразийского экономического союза и российско-белорусская союзная повестка о продолжении реализации совместных проектов и программ.

«Основательно обсудили президенты также региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке», — уточнили в пресс-службе.

Подробнее обсудить имеющиеся вопросы Путин и Лукашенко договорили при встрече в Минске, которая состоится в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российский и белорусский лидер общаются регулярно и на днях встретятся лично.

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