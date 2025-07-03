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10:58, 3 июля 2025Силовые структуры

Президент России подписал закрытый указ о кадровых перестановках

ВГТРК: 12 высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств дали новые должности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Министерстве юстиции (Минюста), Следственном комитета (СК), Министерстве внутренних дел (МВД), Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Об этом сообщает ВГТРК в Telegram-канале «Честный детектив» со ссылкой на копию документы отмечая, что официально он не был опубликован.

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