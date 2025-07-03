Президент России подписал закрытый указ о кадровых перестановках

ВГТРК: 12 высокопоставленным сотрудникам силовых ведомств дали новые должности

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках и назначениях в Министерстве юстиции (Минюста), Следственном комитета (СК), Министерстве внутренних дел (МВД), Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Об этом сообщает ВГТРК в Telegram-канале «Честный детектив» со ссылкой на копию документы отмечая, что официально он не был опубликован.