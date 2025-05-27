Назначен новый начальник ГУ Росгвардии по Москве

Новым начальником ГУ Росгвардии по Москве назначен Петр Зоров

Новым начальником главного управления (ГУ) Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

26 мая соотвествующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Петр Зоров окончил Московский юридический институт МВД России и в 1989 году приступил к службе в московском ОМОН. На протяжении более тридцати лет он последовательно продвигался от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по противодействию экономическим преступлениям и коррупции в рамках Центрального федерального округа. Значительную часть карьеры Зоров посвятил работе в Московской области, где руководил уголовным розыском, а затем был назначен заместителем начальника областного главка МВД.

В 2023 году Зоров перешел в Росгвардию, где сперва занял пост заместителя начальника Главного управления по Московской области, а спустя год стал его руководителем. В декабре 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Вячеслава Цуркана новым заместителем руководителя ГУ МВД России по Московской области — начальником полиции.