Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 27 мая 2025Силовые структуры

Назначен новый начальник ГУ Росгвардии по Москве

Новым начальником ГУ Росгвардии по Москве назначен Петр Зоров
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Новым начальником главного управления (ГУ) Росгвардии по Москве назначен генерал-майор полиции Петр Зоров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

26 мая соотвествующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Петр Зоров окончил Московский юридический институт МВД России и в 1989 году приступил к службе в московском ОМОН. На протяжении более тридцати лет он последовательно продвигался от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по противодействию экономическим преступлениям и коррупции в рамках Центрального федерального округа. Значительную часть карьеры Зоров посвятил работе в Московской области, где руководил уголовным розыском, а затем был назначен заместителем начальника областного главка МВД.

В 2023 году Зоров перешел в Росгвардию, где сперва занял пост заместителя начальника Главного управления по Московской области, а спустя год стал его руководителем. В декабре 2024 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Вячеслава Цуркана новым заместителем руководителя ГУ МВД России по Московской области — начальником полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    Учитель физкультуры принял у студентов зачет по лыжам в конце мая

    В России вспомнили предсказание Жириновского о геях в космосе

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

    Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

    Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости