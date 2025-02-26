Путин назначил нового начальника полиции в Московской области

РБК: Генерал-майор Цуркан назначен новым начальником полиции в Подмосковье

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Вячеслава Цуркана новым заместителем руководителя ГУ МВД России по Московской области — начальником полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких в ведомству.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 25 февраля. Цуркан сменил на этой должности генерал-майора Виктора Ищенко.

По словам источника РБК, до своего назначения Цуркан занимал должность начальника полиции по оперативной работе. После его повышения на эту должность президент России утвердил полковника Артура Озерова, который являлся главой управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области.

По данным издания, генерал-майор Цуркан в начале карьеры служил оперативным сотрудником. Потом он стал руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Серпухове. Затем его назначили руководителем полиции Протвино. В 2016 году он возглавил подмосковное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а в 2019 года стал заместителем начальника полиции по оперативной работе подмосковного главка.

31 января президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Василия Сонина.