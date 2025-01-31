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18:02, 31 января 2025Силовые структуры

У директора Росгвардии появился новый заместитель

На должность замдиректора Росгвардии назначен генерал полиции Сонин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Василий Сонин

Василий Сонин. Фото: Пресс-служба Росгвардии

Президент России назначил на должность заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Василия Сонина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Соответствующий указ подписан главой государства 31 января 2025 года.

До своего назначения он руководил Главным управлением ведомства по Москве. Этот пост Сонин занял в январе 2024 года. Его представил коллективу статс-секретарь — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой.

Сонин пообещал полноценную безопасность Московского региона. «Уверен в том, что мы обеспечим полноценную безопасность столичного региона, его жителей и гостей, а также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи», — отметил он.

Президент России Владимир Путин назначил Сонина главой столичного управления Росгвардии 4 января 2024 года. До этого генерал возглавлял Главное управление Росгвардии по Московской области.

Василий Сонин — почетный сотрудник МВД России. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», а также наградным оружием.

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