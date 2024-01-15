Новый начальник ГУ Росгвардии по Москве пообещал полноценную безопасность города

Новый начальник ГУ Росгвардии по Москве Сонин пообещал безопасность города

Новый начальник Главного управления (ГУ) Росгвардии по Москве генерал-майор полиции Василий Сонин пообещал полноценную безопасность столичного региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Уверен в том, что мы обеспечим полноценную безопасность столичного региона, его жителей и гостей, а также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи», — отметил Сонин.

15 января руководителя личному составу представил статс-секретарь — заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой. Ранее Сонин возглавлял Главное управление Росгвардии по Подмосковью. По словам замдиректора Росгвардии, на этой должности Сонин смог вывести свое управление в лидирующие позиции внутри ведомства.

Президент России Владимир Путин назначил Сонина главой управления Росгвардии по столице 4 января.

Василий Сонин — почетный сотрудник МВД России. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», а также наградным оружием.