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11:41, 4 января 2024Россия

Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

Хинштейн сообщил, что Путин назначил генерала Сонина главой Росгвардии Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвария по Московской Области

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Василия Сонина новым главой управления Росгвардии по Москве. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Указ о назначении на сайте столичного управления Росгвардии пока не опубликован.

Тем не менее, как уточняет депутат, этот документ подписан президентом сегодня, 4 января.

«Ранее он [Сонин] руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», — написал Хинштейн.

Ранее Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Вместо Николая Долуды им стал Виталий Кузнецов.

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