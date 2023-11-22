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14:53, 22 ноября 2023Россия

Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества

Путин указом назначил атаманом Всероссийского казачьего общества Кузнецова
Виталий Кузнецов

Виталий Кузнецов. Кадр: Казачье Единство / YouTube

Президент России Владимир Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Так, своим указом вместо Николая Долуды глава государства назначил Виталия Кузнецова. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другое распоряжение Путина об освобождении с должности Долуды также разместили там.

Долуду назначили атаманом 4 ноября 2019 года. В начале ноября он объявил, что покидает пост по собственному желанию для того, чтобы заняться разработкой закона о казачестве.

В разговоре с ТАСС экс-атаман предположил, что на разработку проекта уйдет полтора-два года.

Известно, что до назначения Виталий Кузнецов был атаманом Терского казачьего общества.

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      Анна Щербакова
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