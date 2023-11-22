Путин указом назначил атаманом Всероссийского казачьего общества Кузнецова

Президент России Владимир Путин поменял атамана Всероссийского казачьего общества. Так, своим указом вместо Николая Долуды глава государства назначил Виталия Кузнецова. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другое распоряжение Путина об освобождении с должности Долуды также разместили там.

Долуду назначили атаманом 4 ноября 2019 года. В начале ноября он объявил, что покидает пост по собственному желанию для того, чтобы заняться разработкой закона о казачестве.

В разговоре с ТАСС экс-атаман предположил, что на разработку проекта уйдет полтора-два года.

Известно, что до назначения Виталий Кузнецов был атаманом Терского казачьего общества.

