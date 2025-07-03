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10:48, 3 июля 2025Бывший СССР

В Конотопе на севере Сумской области сообщили о серии взрывов

Мэр Конотопа Семенихин: Произошла серия взрывов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leo Correa / AP

В Конотопе на севере Сумской области произошла серия взрывов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Артем Семенихин.

По словам главы Конотопа, с 9:00 по московскому времени над городом кружили беспилотники. «Взрыв! Еще один!» — говорится в серии сообщений чиновника. Всего Семенихин сообщил о пяти взрывах.

В результате взрывов в городе был поврежден инфраструктурный объект.

1 июля Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые признал потерю части территорий в Сумской области. Об этом свидетельствуют карты боевых действий, опубликованные командованием украинских войск. Как видно на схемах, украинское командование признало потерю районов населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона.

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