На Украине заявили о задержании военного по подозрению в шпионаже

СБУ: Во Львовской области задержали майора ВВС по подозрению в шпионаже

Во Львовской области задержали майора Военно-воздушных сил (ВВС) Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram.

«Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации», — говорится в сообщении ведомства.

25 июня СБУ сообщила о задержании в Харькове девушки, которая передала военным Вооруженных сил Украины заминированный скутер. Это было сделано в рамках «гуманитарной помощи».

До этого СБУ заявила, что предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Уточнялось, что его планировали взорвать с помощью самодельного взрывного устройства или атаковать дроном.