Харьковчанка подорвала военных ВСУ скутером

СБУ задержала харьковчанку, которая подорвала военных ВСУ скутером

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали в Харькове девушку, которая передала военным Вооруженных сил Украины заминированный скутер как «волонтерскую помощь». Об этом спецслужба сообщает в своем Telegram-канале.

СБУ сообщает, что 19-летняя девушка собрала взрывчатку по инструкции от анонимного куратора в Telegram. Готовую взрывчатку она привезла на место стоянки скутера и спрятала ее в его багажнике. Когда к скутеру подошли двое военных ВСУ, устройство сдетонировало, один из военных умер.

После этого девушка пыталась «залечь на дно,» но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ предотвратила покушение на журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Уточнялось, что Гордона планировали взорвать с помощью самодельного взрывного устройства или атаковать его дроном. Еще одна группировка планировала застрелить журналиста.