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17:00, 23 июня 2025Интернет и СМИ

На Украине предотвратили покушения на журналиста Гордона

СБУ предотвратила покушения на украинского журналиста Дмитрия Гордона
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушения на журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Глава СБУ Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил, что на журналиста готовили покушение две преступные группы. Уточнялось, что одна из них планировала взорвать Гордона с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) или атаковать его дроном. Другая же группировка планировала застрелить журналиста.

По словам Малюка, обе группы задержаны. Он также заявил, что одной из них обещали 400 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей по нынешнему курсу) за устранение Гордона.

В сентябре 2024 года на журналиста также готовилось покушение. СБУ сообщила, что задержала по этому делу бывшего депутата Верховной Рады. Его имя не называлось.

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