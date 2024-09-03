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17:21, 3 сентября 2024Бывший СССР

СБУ задержала готовившего покушение на Гордона экс-депутата Рады

СБУ задержала экс-депутата Рады, готовившего покушение на журналиста Гордона

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала неназванного экс-депутата Верховной Рады, готовившего покушение на журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Экс-нардеп работал в группе из четырех человек якобы под руководством ФСБ России, сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

«Задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. (...) Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что сеть под руководством экс-нардепа также якобы занималась широкой диверсионной деятельностью, планировала теракты против железнодорожной инфраструктуры. В настоящий момент все участники группы задержаны, им предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, осуществлении диверсий и подготовке к террористическому акту.

В начале июня Гордон возмутил украинцев обещаниями вернуть Крым в ближайшие пять месяцев. Тогда он также выразил мнение, что конфликт закончится уже в 2024 году победой Вооруженных сил Украины.

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      Глеб Палехов
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