СБУ задержала экс-депутата Рады, готовившего покушение на журналиста Гордона

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала неназванного экс-депутата Верховной Рады, готовившего покушение на журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Экс-нардеп работал в группе из четырех человек якобы под руководством ФСБ России, сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

«Задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. (...) Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что сеть под руководством экс-нардепа также якобы занималась широкой диверсионной деятельностью, планировала теракты против железнодорожной инфраструктуры. В настоящий момент все участники группы задержаны, им предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, осуществлении диверсий и подготовке к террористическому акту.

В начале июня Гордон возмутил украинцев обещаниями вернуть Крым в ближайшие пять месяцев. Тогда он также выразил мнение, что конфликт закончится уже в 2024 году победой Вооруженных сил Украины.