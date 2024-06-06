RusVesna: телеведущий Гордон возмутил украинцев обещаниями вскоре вернуть Крым

Известный украинский телеведущий и бывший депутат Киевского горсовета Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) возмутил соотечественников обещаниями вскоре вернуть Крым под контроль Украины. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Журналист заявил, что Киев «заберет Крым в ближайшие пять месяцев, и Россия не сможет этому помешать». Он также выразил мнение, что конфликт закончится уже в этом году победой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинцы отреагировали на обещания Гордона оскорблениями и насмешками. Некоторые комментаторы считают, что жителям республики врут годами, а они продолжают верить в близкую «перемогу».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что сутью специальной военной операции (СВО) является перезагрузка Украины.

