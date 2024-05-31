В Крыму допустили, что СВО вернет Украине легитимность

Сутью специальной военной операции (СВО) является перезагрузка Украины, заявил в комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — сказал Константинов.

Спикер также назвал легитимность политической системы Украины утраченной еще десять лет назад. Он заявил, что шанс на перезагрузку изнутри с помощью новой конституции и референдумов уже упущен.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков признал, что у части жителей полуострова есть напряжение из-за атак Вооруженных сил Украины. При этом он утверждал, что в целом ситуация спокойная и заявил о понимании со стороны крымчан о серьезном конфликте между Россией и странами НАТО, в котором Запад использует Украину.

