Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 31 мая 2024Бывший СССР

В Крыму назвали перезагрузку Украины сутью СВО

В Крыму допустили, что СВО вернет Украине легитимность
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сутью специальной военной операции (СВО) является перезагрузка Украины, заявил в комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — сказал Константинов.

Спикер также назвал легитимность политической системы Украины утраченной еще десять лет назад. Он заявил, что шанс на перезагрузку изнутри с помощью новой конституции и референдумов уже упущен.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков признал, что у части жителей полуострова есть напряжение из-за атак Вооруженных сил Украины. При этом он утверждал, что в целом ситуация спокойная и заявил о понимании со стороны крымчан о серьезном конфликте между Россией и странами НАТО, в котором Запад использует Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы

      Звуки сирен в атакованном беспилотниками Татарстане попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше