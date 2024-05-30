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20:27, 30 мая 2024Россия

В Крыму рассказали об отношении местных к участившимся атакам ВСУ

Цеков: у части крымчан есть напряжение из-за атак, но в целом ситуация спокойная

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У части крымчан есть напряжение из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров, но в целом ситуация спокойная, рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так в беседе с «Лентой.ру» он описал отношение местных жителей к участившимся атакам ВСУ.

«Бывают случаи, когда перехватываются ракеты, летящие в сторону каких-то военных объектов Симферополя. Их мы слышим. Несколько раз мы слышали взрывы. Где-то, наверное, дней пять назад была такая ситуация. Мы знаем, что в подавляющем большинстве случаев они не достигают конкретных объектов. Их поражает наша противовоздушная оборона. Я бы сказал, что есть определенное напряжение у какой-то части населения, но в целом спокойная ситуация», — поделился Цеков.

По словам сенатора, крымчане понимают, что происходит серьезный конфликт между Россией и странами НАТО, в котором Запад использует Украину.

«Украинская верхушка оказалась абсолютно продажной. Она предает своих предков. Мы это все понимаем. Понимаем, что их можно только победить, и тогда они только что-то, может быть, поймут, и какое-то прояснение у них наступит. Хотя на это придется, конечно, потратить много лет», — заключил он.

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В ночь на четверг, 30 мая, силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и восемь беспилотников над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

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