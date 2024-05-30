ВСУ пытались ударить по России ракетами ATACMS, безэкипажными катерами и дронами

МО: ВСУ пытались атаковать РФ ракетами ATACMS, дронами и безэкипажными катерами

В ночь на четверг, 30 мая, Украина пыталась атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. В свою очередь, над Черным морем у побережья Крыма удалось перехватить восемь беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, отчитались в министерстве. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.