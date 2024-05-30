Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет. Как Россия защищается от атак ВСУ?

Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых украинских ракет

Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, которые были сбиты при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Он отметил, что было повреждено остекление надстроек.

Жертв среди моряков и гражданских нет Олег Крючков Советник главы Крыма

Советник главы Крыма также отметил, что после оценки повреждений работу паромной переправы планируется возобновить. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Россия защищается от атак украинских БПЛА

Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) РФ Дмитрий Богданов заявил, что Москва успешно защищена от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, войска РЭБ как модераторы определяют, какие средства наиболее эффективны, где их можно закупить и по какой цене.

В апреле стало известно, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак БПЛА. По словам разработчика цифровой системы Станислава, ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Он назвал «Пятницу» программной мерой, которая представляет собой единый центр.

В городе Шебекино Белгородской области установили знаки, которые предупреждают об опасности атаки беспилотников. По словам главы горокруга Владимира Жданова, знаки установили на объездной дороге.

За знаком «Опасность БПЛА» стоит знак с направлением движения, где указано, что по объездной существует опасность БПЛА и [представлен] альтернативный объезд Владимир Жданов Глава приграничного города Шебекино в Белгородской области

Также в мае сообщалось, что торговый центр в Белгороде начали укреплять мешками с песком из-за атак Вооруженных сил Украины . Жители города опубликовали снимки, на которых видно, что в торговом центре установлены кубы со прозрачными стенками, которые позволяют укреплению из мешков держать форму. Предполагается, что такие укрепления помогут защитить посетителей от осколков снарядов.

Западные страны позволяют Украине использовать оружие для ударов по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за предоставление украинской армии права бить западным дальнобойным оружием по российской территории.

Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик, в свою очередь, заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории России.

Также министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ВСУ могут использовать поставленное Канадой оружие для ударов по территории России. По ее мнению, другие страны Запада должны занять «прогрессивную позицию», поскольку Москва, по ее мнению, «не придерживается красных линий».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону Пол Йонсон Министр обороны Швеции

Нидерланды, Дания, Великобритания и страны Балтии также поддержали эту инициативу. При этом американские власти заявили, что не поощряют удары Украины по территории России и не подталкивают Киев к таким действиям. «Это наша политика, которая не претерпела изменений», — подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби