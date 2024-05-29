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19:51, 29 мая 2024Россия

В российском городе начали укреплять ТЦ мешками с песком из-за атак ВСУ

ТЦ в Белгороде начали укреплять мешками с песком из-за украинских атак

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Торговый центр (ТЦ) в Белгороде начали укреплять мешками с песком из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали сами жители города, их сообщение опубликовано в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На выложенных в канале снимках видно, что в ТЦ установлены кубы со прозрачными стенками, которые позволяют укреплению из мешков держать форму. Предполагается, что такие укрепления помогут защитить посетителей от осколков снарядов.

По сообщению россиян, всего ТЦ установили три таких острова безопасности — у лифтов и выхода из здания.

Торговый центр находится на той же улице, где стоит дом, в который 12 мая попала ракета ВСУ. После попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» часть здания обрушилась, пострадали десятки человек, еще 17 спасти не удалось.

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      Марк Леонов
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