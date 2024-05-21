Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 21 мая 2024Россия

Опубликован полный список жертв обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков опубликовал полный список жертв обрушения дома в Белгороде

Фото: РИА Новости

Власти установили имена всех жертв обрушения многоквартирного дома в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая. Полный список опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Всего в перечне имена и даты рождения 17 человек, среди них десять женщин, пять мужчин, а также 12-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Некоторые россияне, судя по фамилиям, являются родственниками.

Гладков еще раз принес соболезнования родным и близким жертв обрушения. «Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом», — написал он.

12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      Великобритания допустила принятие новых мер по активам России

      Череп 40-тонного существа нашли на пляже

      Опубликован полный список жертв обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ

      Восемь раз переводивший деньги «Азову» украинец предстанет перед судом в ЛНР

      Зеленский призвал к дипломатии без переговоров с Россией

      ФСБ поймала на подкупе замглавы оборонного предприятия

      В Крыму опровергли информацию о сборе на инсулин

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема примерила платье с глубоким декольте

      Зеленский отверг необходимость доказывать наличие демократии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше