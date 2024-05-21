Опубликован полный список жертв обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков опубликовал полный список жертв обрушения дома в Белгороде

Власти установили имена всех жертв обрушения многоквартирного дома в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая. Полный список опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Всего в перечне имена и даты рождения 17 человек, среди них десять женщин, пять мужчин, а также 12-летний мальчик и восьмилетняя девочка. Некоторые россияне, судя по фамилиям, являются родственниками.

Гладков еще раз принес соболезнования родным и близким жертв обрушения. «Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом», — написал он.

12 мая в Белгороде после массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушилась часть многоэтажного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты украинской ракеты «Точка-У». Спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек.