В Минобороны сообщили об успешной защите Москвы от беспилотников ВСУ

Начальник РЭБ ВС России Богданов: Москву успешно защитили от беспилотников

Москва успешно защищена от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) РФ Дмитрий Богданов, чьи слова приводит ТАСС.

«Город Москва у нас успешно прикрыт. (мэр столицы — прим. "Ленты.ру") Сергей Семенович Собянин выделил финансирование», — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что войска РЭБ как модераторы определяют, какие средства наиболее эффективны, где их можно закупить и по какой цене.

Ранее стало известно, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак.