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05:23, 22 апреля 2024Наука и техника

В России создали систему защиты объектов от атак дронов

РИА Новости: создана система безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

Фото: Unsplash

В России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом передает РИА Новости.

Разработчик цифровой системы Станислав уточнил, что ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Он назвал «Пятницу» программной мерой, которая представляет собой единый центр.

«Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — отметил он.

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      Марина Совина
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