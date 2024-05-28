Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

Путин уточнил, что на Украине легитимность есть только у Верховной Рады

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Москву из Узбекистана, высказался о легитимном правителе на Украине. По его словам, единственной законной властью на Украине является Верховная Рада и ее спикер — продление их полномочий предусмотрено Конституцией.

Путин заявил о планах Запада заменить украинские власти

Глава российского государства считает, что представители западных стран хотят возложить на нынешние украинские власти «бремя принятия всех непопулярных решений», в том числе понижение призывного возраста.

«Было 27, сейчас 25, следующий этап, может быть, 23 или сразу 18 лет. После принятия этого и других непопулярных решений, действующих сегодня, представителей исполнительной власти заменят на тех людей, на чьих плечах не было принятия подобных решений. Их просто чик — поменяют, и все», — сказал Путин.

Фото: Vadim Chuprina / Wikipedia

Президент России также высказался о легитимности власти на Украине. По его словам, Конституция страны предусматривает продление полномочий только Рады, и о продлении полномочий президента в ней не говорится.

«В период военного положения выборы президента не проводятся, но это не значит, что они [полномочия] пролонгируются. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что полномочия верховной власти, фактически президентские, передаются спикеру парламента», — заметил Путин.

Он также добавил, что если бы на Украине хотели провести выборы, то могли отменить закон о военном положении, «вот и все».

Зеленский заявлял, что пять лет его президентства не закончились

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта. Срок полномочий Владимира Зеленского, избранного главой государства в 2019 году, истек 20 мая, однако президентские выборы в стране не объявили.

Сам Зеленский заявлял о продолжении своего срока на посту, добавив, что его пять лет еще не закончились.

«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — отмечал он. По словам Зеленского, он не смог бы оценить качество своей деятельности из-за вопросов этики.

До этого он объяснял, что большинство украинцев считают проведение выборов президента опасным и бессмысленным. Зеленский также отмечал, что президентская работа очень сложная, но он не может представить свой уход с этого поста.

«Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы», — говорил он.