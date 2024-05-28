Путин назвал легитимного правителя Украины

Путин: на Украине предусмотрено продление полномочий Рады, а не президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о продлении полномочий президента Украины, заявив, что единственной легитимной властью в стране являются Рада и ее спикер, передает РИА Новости.

«Первое что, на виду и что мне докладывают, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины — ничего не сказано», — заявил Путин.

Он напонил, что 111 статья Конституции Украины подразумевает передачу верховной власти в стране спикеру парламента, а украинская государственность основана на идее парламентской, а не президентской республики.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва знает об участии наемников из стран Запада в конфликте на Украине. «Россия знает об участии западных наемников в конфликте на Украине. Также мы знаем, что они там находятся под видом военных инструкторов», — рассказал российский лидер.