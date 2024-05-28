Путин рассказал о западных наемниках на Украине

Путин: Россия знает об участии западных наемников в конфликте на Украине

Москва знает об участии наемников из стран Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Россия знает об участии западных наемников в конфликте на Украине. Также мы знаем, что они там находятся под видом военных инструкторов (...) Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть», — рассказал российский лидер.

Президент России добавил, что «Западу все сложнее скрывать факт потери своих наемников в украинском конфликте».

Ранее Владимир Путин заявил, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Так он прокомментировал призывы стран НАТО разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России.