Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 28 мая 2024Мир

Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине удары по России

Путин о призывах бить по России: НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel l/ Pool / Reuters

Представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют. Так президент России Владимир Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России, сообщает ТАСС.

«Ну так вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет, с чем они играют (...) Это серьезные вещи, и мы самым внимательным образом наблюдаем за этим», — заявил российский лидер.

По словам Путина, страны НАТО, прежде чем говорить об ударах вглубь российский территории, должны помнить, что члены альянса, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

Ранее в альянсе разгорелись споры, стоит ли разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием. Отмечается, что за выступают генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также Британия, Польша, Швеция и Нидерланды. Против этой инициативы высказались Германия и Италия.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины

      Путин заявил о внимании к заявлениям об ударах по России оружием Запада

      Избитого британцем в Таиланде россиянина заподозрили в педофилии

      Путин пригрозил иностранным военным на Украине

      Производитель кормов Pedigree и Kitekat возобновил поставки в Россию

      Путин заявил о причастности НАТО к возможным ракетным ударам ВСУ

      Беруши неожиданно стали трендом у молодежи

      Путин высказался о конференциях по Украине фразой «непонятно, о чем речь»

      В Харькове раздались взрывы

      Путин раскрыл смысл отправки польских войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше