Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине удары по России

Путин о призывах бить по России: НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют

Представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют. Так президент России Владимир Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России, сообщает ТАСС.

«Ну так вот эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны отдавать себе отчет, с чем они играют (...) Это серьезные вещи, и мы самым внимательным образом наблюдаем за этим», — заявил российский лидер.

По словам Путина, страны НАТО, прежде чем говорить об ударах вглубь российский территории, должны помнить, что члены альянса, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

Ранее в альянсе разгорелись споры, стоит ли разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием. Отмечается, что за выступают генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также Британия, Польша, Швеция и Нидерланды. Против этой инициативы высказались Германия и Италия.