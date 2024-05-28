На Западе разгорелись споры из-за нанесения ударов по России

РИА Новости: в НАТО спорят, разрешить ли Киеву наносить удары по России

Политики стран Запада не могут решить, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России оружием НАТО. За выступает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды. Против такой инициативы — Германия и Италия. Эксперты РИА Новости объяснили спорты политиков и рассказали, чем может обернуться подобное решение для блока.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов обратил внимание, что Москва уже принимает меры для предупреждения НАТО о возможных последствиях. В частности, с помощью двухэтапных учений с нестратегическим ядерным оружием. Эксперт указал, что другие страны, в том числе США, опасаются обмена ядерными ударами.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что последние десять лет страны Североатлантического альянса ужесточают риторику в адрес Москвы. В связи с этим он указал, что Москва должна исходить из того, что сражаться ей приходится не только с Украиной, но и с НАТО.

Специалист также заявил, что Киев уже применяет западное оружие по территории России. А нынешняя публичная дискуссия, на его взгляд, является лишь попыткой отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.

Ранее обозреватель издания Asia Times Кристофер Моррис предостерег Запад от дозволения Украине бить по территории России его оружием. По его словам, подобное решение может привести к значительным геополитическим последствиям и усилить напряжение в отношениях России и стран НАТО. Риск эскалации военного противостояния Моррис назвал серьезным опасением.