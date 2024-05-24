Запад предостерегли от дозволения Украине бить по территории России его оружием

AT: дозволение Украине бить по России может спровоцировать непредсказуемый ответ

Если Запад позволит Украине бить по территории России его оружием, со стороны Москвы может поступить непредсказуемый ответ. Об этом заявил обозреватель базирующегося в Китайской Народной Республике (КНР) издания Asia Times (AT) Кристофер Моррис.

Использование западного оружия для ударов по территории России привело бы к значительным геополитическим последствиям, указал автор материала. По его словам, это могло бы усилить напряжение в отношениях России и стран НАТО. Риск эскалации военного противостояния Моррис назвал серьезным опасением.

«В этом вопросе нельзя игнорировать возможность просчета и непредвиденных последствий. Удары по российской территории могут спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — предостерег обозреватель.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол продемонстрировал карту России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он обратился к госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его разрешить украинским войскам атаки по России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Маккола сумасшествием. Он заявил, что у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора.