Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:15, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Запад предостерегли от дозволения Украине бить по территории России его оружием

AT: дозволение Украине бить по России может спровоцировать непредсказуемый ответ

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Если Запад позволит Украине бить по территории России его оружием, со стороны Москвы может поступить непредсказуемый ответ. Об этом заявил обозреватель базирующегося в Китайской Народной Республике (КНР) издания Asia Times (AT) Кристофер Моррис.

Использование западного оружия для ударов по территории России привело бы к значительным геополитическим последствиям, указал автор материала. По его словам, это могло бы усилить напряжение в отношениях России и стран НАТО. Риск эскалации военного противостояния Моррис назвал серьезным опасением.

«В этом вопросе нельзя игнорировать возможность просчета и непредвиденных последствий. Удары по российской территории могут спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России», — предостерег обозреватель.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол продемонстрировал карту России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он обратился к госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его разрешить украинским войскам атаки по России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Маккола сумасшествием. Он заявил, что у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      Всемирный банк предупредил о риске финансового краха Палестины

      Минобороны показало видео работы военных при взятии Клещеевки

      На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше