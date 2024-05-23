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10:14, 23 мая 2024Россия

В Госдуме ответили на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

В Госдуме раскритиковали показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS
Майкл Маккол

Майкл Маккол. Фото: Annabelle Gordon / CNP / Globallookpress.com

Показ американским конгрессменом Майклом Макколом карты России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS — это сумасшествие, у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора. Действия своего коллеги из США раскритиковал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, сообщает в четверг, 23 мая, РИА Новости.

«Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился», — сказал он.

Парламентарий считает, что здравомыслящим американцам следовало бы отправить на «свалку истории» подобных невменяемых политиков, пытающихся окунуть мир в хаос войны, тем самым лишив будущего прежде всего свою страну.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол продемонстрировал карту России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он обратился к государственному секретарю Энтони Блинкену, призвав того разрешить украинским войскам атаки на Россию и указав, что на изображенной на карте территории размещена российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине.

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      Игорь Дмитров
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